وفد عسكري مصري يتجه إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

وصل وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم، إلى دولة ليبيا الشقيقة، للتنسيق على سبل تقديم أوجه الدعم اللوجيستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة، وفقا لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقا من دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبي الشقيق في المحن والأزمات.

وتفتح القوات المسلحة، جسرًا جويا لنقل الدعم اللوجستي يبدأ بإيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزود بالمعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للشهداء والمصابين.

وتؤكد القوات المسلحة على تسخير إمكاناتها كافة، للوقوف مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة، وتتقدم بخالص التعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.