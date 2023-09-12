«الأرصاد» تطمئن المواطنين: مصر آمنة.. والعاصفة دانيال فقدت قوتها في ليبيا

قال الدكتور محمود شاهين، مسؤول بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر لم ولن تتعرض لقوة العاصفة دانيال، بسبب دخولها على الأراضي الليبية أولا وفقدان قوتها، إذ حصلت على طاقتها الكاملة من دفء البحر المتوسط وارتفاع درجة حرارة البحر.

العاصفة دانيال فقدت قوتها في مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «بمجرد ما دخلت العاصفة دانيال على اليابس والأراضي الليبية، فقدت قوتها، كونها فرغت طاقتها كلها في ليبيا، ومن ثم دخلت على الأراضي المصرية في الصحراء الغربية، وبالتالي فقدت الكثير والكثير من طاقتها وأصحبت مجرد منخفض جوي طبيعي يصاحبه رياح جانبية غربية نشطة أثارت الرمال والأتربة على مناطق متفرقة غرب البلاد بالأمس».

انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

وتابع: «امتدت الرمال والتربة إلى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد ومناطق من الوجه البحري، ومن ثم سقطت الأمطار، وكانت متوسطة الشدة على السلوم ومطروح»، مشيرا إلى وجود سُحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، ولكنها أمطارا طبيعية، مؤكدا أن مصر لن تتعرض لهذه القوة من العاصفة، وخلال الساعات المقبلة تقل درجات الحرارة وتنخفض مقارنة بالأمس بمعدل يتراوح بين 4 و 5 درجات مئوية نتيجة دخول الرياح الشمالية الغربية.