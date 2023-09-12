لماذا جاءت «المودة» في المرتبة الأولى لوصف العلاقة بين الأزواج؟.. أزهري يجيب

أكد الشيخ محمد العماوي، عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أنَّ من أعظم العلاقات الإنسانية هي العلاقة الزوجية، إن لم تكن الأعظم على الإطلاق، ووصفها ربنا – عز وجل – بوصف جليل في القرآن الكريم، بقوله في سورة الأعراف: «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا»، وقوله في سورة الروم: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ».

العماوي: السكن أصل العلاقة بين الزوجين

وأضاف «العماوي» خلال استضافته ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، والمُذاع على شاشة «قناة cbc» اليوم الثلاثاء، أنَّ الآيات توضح علاقة الزوجين بأنها «السكن»، أي السكون والاستقرار وما ينتج عنه من الألفة، موضحاً أن العلاقة الزوجية تندرج إلى مراحل، وهي السكن والمودة التي تجلب الحب بالواقع والعشرة وهي محل تقدير ورحمة.

الندية سبب رئيسي في أغلب مشكلات الزوجين

وتابع عضو مركز الأزهر للفتوى، أنَّ الزواج بامرأة صالحة خير متاع الدنيا، بحسب ما قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلام، وأنَّ أغلب المشاكل الزوجية تأتي من أنَّ المرأة تقف للرجل «ند»، مؤكداً أنَّ العناد وعدم سماع الكلام وأن تقف المرأة للرجل بالند وتعامله بالمثل وترد الكلمة بعشرة، أكثر ما يفسد الحياة الزوجية، وعلى الزوجة أن تتعلم إذا غضب متى تسكت ومتى تتكلم.