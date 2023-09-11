«السفيرة عزيزة» يحتفي بذكرى ميلاد صالح سليم ويناقش مشكلات الزواج اليوم

يحتفي برنامج «السفيرة عزيزة» اليوم الاثنين، بذكرى ميلاد الراحل صالح سليم «الأب الروحي» والقائد التاريخي للنادي الأهلي ومشواره الكروي، والبطولات التي حققها النادي الأهلي خلال رئاسته للنادي، وكذلك مشواره الفني، من خلال أعماله السينمائية.

كما يستضيف برنامج السفيرة عزيزة، في فقرته الأولى المذاعة على قناة dmc الساعة الثالثة عصرًا، الدكتور عمرو شليل استشاري العلاقات الأسرية، والدكتورة ياسمين ياقوت استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، لمناقشة المشكلات والخلافات التي تحدث خلال فترة الزواج الأولى، خاصة الأربعين يوم الأولى من الزواج، وكيفية التعامل معها، وطرق نجاح الحياة الزوجية.

طرق ووصفات طبيعية لعمل «بوتوكس باربي»

يقدم البرنامج في فقرته الثانية، طرق ووصفات طبيعية لعمل «بوتوكس باربي»، بعد تحذير المتخصصين منها، وإقبال عدد من صغيرات السن على صالات التجميل، وتعدد عواقبها ومشكلاتها.

يذكر أن برنامج السفيرة عزيزة أطلق مؤخرا عدة مبادرات وفقرات جديدة، تستهدف توعية الأسرة المصرية، منها مبادرة «متغلطيش غلطتي» لتوعية السيدات بأخطاء الآخرين، ومختلف الأمور والتجارب الحياتية، وتجنب الأخطاء التي وقع فيها الآخرين، في حياتهم اليومية، وتجاربهم الشخصية في مختلف مجالات الحياة، سواء كانت في العمل، أو العلاقات الإنسانية أو الزوجية، أو غيرها.

الموسم الجديد من برنامج السفيرة عزيزة

يأتي ذلك، في إطار التطوير المستمر لبرنامج السفيرة عزيزة، الذي بدأ مع موسمه الجديد الذي انطلق قبل شهر بمجموعة من المفاجآت والفقرات الجديدة التي نالت استحسان المشاهدين، والتي تستهدف كل فئات المشاهدين وأعمارهم واهتماماتهم المختلفة.