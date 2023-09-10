«الجيزة» تنظم احتفالية لتسليم 40 فتاة مقبلة على الزواج أجهزة كهربائية غدا

أعلنت محافظة الجيزة عن تنظيم احتفالية كبرى غدا الاثنين، لتسليم 40 فتاة مقبلة على الزواج أجهزة كهربائية للتيسير عليهن ولمساعدتهن في إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية، ولإدخال الفرحة على قلوبهن، ضمن مبادرة «هنكمل فرحتهم»، بالتعاون مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية.

تقديم الدعم والمساندة للفئات الأولى بالرعاية

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأولى بالرعاية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف أحياء ومراكز المحافظة.

تحسين مستوى معيشة المواطنين في عدة مجالات

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة تبذل كل الجهود من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين في العديد من المجالات، مؤكدا على دور المجتمع المدني في خدمة المجتمع والتعاون مع الجهاز التنفيذي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمن المحافظ التعاون المثمر مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية في دعم جهود المحافظة والوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية وأبناء المحافظة، مؤكدا زيادة التعاون لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ضمان وصول المساعدات لمستحقيها

وأشار «راشد» إلى أن الحالات المستفيدة يتم اختيارهن في ضوء الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها فريق متخصص من مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع المؤسسة، لتحديد الأسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة، ووفق المعايير المحددة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.