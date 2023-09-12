وفاة الشاعر أشرف عامر رئيس قصور الثقافة الأسبق

أعلنت أسرة الشاعر أشرف عامر وفاة الشاعر أشرف عامر الرئيس الأسبق للهيئة العامة لقصور الثقافة بعد صراع مع المرض.

وأشرف عامر، هو شاعر وكاتب وصحفي، وهو الرئيس الأسبق للهيئة العامة لقصور الثقافة، صدر له مجموعة من الدواوين منها: شبابيك، واكتشافاتُ الفراشة، وكأنه يعيش.

ونعى الراحل عدد من المثقفين عبر فيسبوك، وكتبت الدكتورة أسماء يحيى الطاهر عبدالله، أستاذة المسرح بجامعة حلوان: رحل جزء آخر من حياتي الأولى مع والدي يحيى الطاهر.. صديقه الشاعر أشرف عامر.. قضيت أوقات طويلة من طفولتي في بيت الوراق اللي كان بيضم في أحد أدواره الشاعرين عمر ورجب الصاوي وفي دور آخر أشرف عامر وأتذكر إني لما أصبت بالرمد الربيعي وعمري سنتين كانت والدته ألف رحمة ونور على روحها هي اللي بتراعيني.. ويشاء القدر إنه لما كان رئيس الإدارة المركزية بهيئة قصور الثقافة يسلم بنتي دليلة جائزة مسابقة لون عن لوحاتها المشاركة بالمسابقة ونزوره زيارة عائلية وحيدة استرجعنا فيها الذكريات.. رحم الله الجميع مع السلامة يا عمو أشرف والسلام أمانة لبابا».