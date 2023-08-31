طرق تساعدك لاكتشاف مواهب طفلك وتنميتها.. رئيس هيئة قصور الثقافة يوضح

قال الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه لا يوجد سن محددة لاكتشاف موهبة الأبناء، إذ إن هناك بعض العلامات تظهر على الطفل وتحدد موهبته، منها فك وتركيب الألعاب، وانشغاله بالجانب الفني، والمحاكاة والتمثيل، وكل ذلك يعتبر بداية اكتشاف الموهبة والتقليد.

بداية اكتشاف الموهبة من الآباء

وأضاف «كمال»، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «بداية تشكيل شخصية الطفل من البيئة المحيطة به، من تأثره بأبيه وأمه وتعاملهم معه وتقليده لهم ويستمر كل ذلك، حتي تنمية موهبته وشخصيته وتبدأ بالظهور ومعرفتها».

وتابع بأنه يجب أن يكون الآباء على درجة كافية من الثقافة لملاحظة موهبة الابن وتنميتها، فيجب على الآباء أن يتحلوا بالصبر والدعم لأبنائهم لتطوير تلك الموهبة وتحويلها إلى شيء أكبر، نتيجة زرع مفاهيم ومعارف داخل وجدان الطفل.