محطات في حياة تامر عبد المنعم بعد تعيينه في هيئة قصور الثقافة

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة صباح اليوم قرارا بتعيين الفنان تامر عبد المنعم رئيسا للإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

محطات في حياة الفنان تامر عبد المنعم

وشغل الفنان تامر عبد المنعم عدة مناصب بوزارة الثقافة المصرية منذ تعيينه بها في عام 2005 حيث تولى إدارة قصر ثقافة السينما منها شغل منصب مستشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس تحرير مجلة أبيض وأسود التي كان قد أنشأها في فبراير 2008.

كما شغل الفنان تامر عبدالمنعم منصب المدير التنفيذي لسينما الشعب بمكتب وزير الثقافة الذي أطلقته الوزارة في مايو 2022 وحقق إيرادات ضخمة للوزارة علما بان تذاكره فئتي 20 و40 جنية.

مناصب تقلدها الفنان تامر عبد المنعم

كما شغل منصب مدير عام الثقافة السينمائية منذ أكتوبر 2021 إلى الآن هذا فضلا عن تعيينه عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بقرار وزير الصناعة منذ ديسمبر 2021 حتي الآن.

كما سبق لعبد المنعم شغل منصب عضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية عام 2010.

جدير بالذكر أن الفنان تامر عبد المنعم من مواليد القاهرة في 18 أكتوبر 1976 وقد تخرج من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 1999 حيث تتلمذ علي يد أستاذه وحيد حامد لمدة أربعة سنوات وله عدة أفلام ككاتب أبرزها فيلم أمير الظلام 2001 وفيلم المشخصاتي2 2016 وفيلم الشنطة 2021 ومسلسل أغلي من حياتي 2010 ومسلسل المرافعة 2014 ومسلسل الضاهر 2019.