بابا الفاتيكان يعزي ليبيا في ضحايا العاصفة دانيال

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن عميق حزنه لخسارة الأرواح والدمار الذي تشهده ليبيا، باعثًا بتعازيه للشعب الليبي ولذوي الضحايا.

أسى وحزن عميق

وكتب بابا الفاتيكان، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للباباوية، قبل قليل، إنه «يشعر بعميق الحزن والأسى لفقدان آلاف الأشخاص جراء الدمار الهائل الذي سبَّبته الفيضانات المدمرة في ليبيا».

الصلاة من أجل المتضررين في ليبيا

وأضاف البيان أن بابا الفاتيكان فرنسيس سيقيم الصلوات من أجل المتضررين بليبيا.