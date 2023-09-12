«مستقبل وطن» عن توجيه الرئيس بدعم ليبيا والمغرب: مصر السند للأشقاء العرب

ثمن أيمن عيد القيادي بحزب مستقبل وطن، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، معتبرا أنها تأتي استكمالا لما تعمل عليه مصر دائما في تخفيف آثار الأزمات على الشعوب وتأكيد التضامن المصري مع أبناء الشعبين، والالتزام بما تضعه على عاتقها من مسؤوليات لتكون العون والسند للأشقاء في المنطقة العربية.

دعم الأشقاء في ليبيا والمغرب

وأشار «عيد» إلى أن التوجيه بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًا وبحرًا للأشقاء فى ليبيا والمغرب يأتي استمرارًا للدور المصري الدائم والمتميز تجاه مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات، واستكمالا للالتزام التاريخي لمصر تجاه الدول العربية، مشيرا إلى أنها تحمل مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لشعوب الدولتين في ظل ما تعرضوا له من أضرار جسيمة ضربت استقرار حياتهم المعيشية.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يضع حرصه الدائم على تقديم الدعم والمساندة لكافة أشقاء المنطقة العربية والوقوف بجانبها حتى تجاوز أعباء الأزمة الراهنة، وما حدث بها من أضرار جراء الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، مع إعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا بما يعكس تضامن مصر حكومة وشعبًا مع أشقائنا في مصابهم الأليم.

ضحايا زلزال المغرب والعاصفة دانيال

وتقدم «عيد» بخالص التعازي للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المروع، وللشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت البلاد وتسببت في خسائر فادحة، مشددا على أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب حتى تمر هذه الأزمة سريعًا، والتي تحتاج لتوحد وتكاتف الجميع في مجابهة تداعياتها وتحجيم آثارها على حياة الشعوب.