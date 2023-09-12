الأمم المتحدة: قلقون إزاء الفيضانات في ليبيا ونجري تعبئة لفرق الطوارئ

أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن الأمم المتحدة أكدت أنهم قلقون بشدة إزاء الفيضانات في ليبيا، وتجري حاليا تعبئة فرق الطوارئ.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن الكثافة السكانية في درنة أسهمت في ارتفاع أعداد الضحايا بالمدينة جراء العاصفة دانيال.

أضاف: «انهيار عدد من المباني والعمارات السكنية في درنة إثر العاصفة، ومنطقة درنة تحتاج إلى إعادة إعمار بنيتها التحتية التي انهارت جراء السيول الغزيرة، وليبيا تواجه كارثة كبيرة جراء العواصف والسيول التي ضربت البلاد».