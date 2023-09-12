أرقام صادمة لعدد الوفيات والمفقودين بسبب العاصفة دانيال في ليبيا

تستمر أرقام الضحايا والمصابين في ليبيا في الارتفاع، بسبب العاصفة دانيال في البلد المطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير الصحة الليبي عثمان عبدالجليل، اليوم، إنّ الوضع في درنة مخيف بعدما جرفت أماكن بالكامل وسط تزايد أعداد الوفيات التي ارتفعت إلى 3000 قتيل حتى الآن بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة، متوقعا ارتفاع الوفيات إلى 10 آلاف شخص بحسب «سكاي نيوز».

مقتل متطوعين في الهلال والصليب الأحمر

في الوقت الذي أوضح الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر مقتل 3 متطوعين في أثناء عمليات الإنقاذ في ليبيا، فيما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الليبية السلطات من العاصفة قبل وقوع الكارثة بـ5 أيام لكن الأخيرة لم تأخذها على محمل الجد.

توقعات صادمة لوزير الصحة الليبي

في الوقت نفسه، ناشد وزير الطيران المدني الليبي، الدول كافة لإرسال فرق إنقاذ متخصصة، مشيرًا إلى أن معظم المنازل تضررت في درنة وغمرتها المياه، بينما نقلت وسائل الإعلام الليبية عن وزير الصحة قوله، إنّه يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10 آلاف، والمفقودين إلى نحو 100 ألف شخص.

الوفيات تتجاوز 2500 شخص

بدوره، قال متحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي في تصريحات لفضائية «العربية»إن أعداد قتلى الفيضانات تجاوز 2500، بينما هناك أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين، مضيفاً أن إحصاء أعداد المصابين جراء الفيضانات غير ممكن، وتابع: «نواصل عمليات انتشال الجثث جراء الفيضانات».

وأعلنت ليببا مدينتي برقية ودرنة منطقتين منكوبتين في البلاد، بسبب غمر الفيضانات لهذه الأماكن.