وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري في معرض «Leisure» بموسكو

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، افتتح اليوم الجناح المصري المُشارك في الدورة 29 لمعرض «Leisure» الذي انطلقت فعالياته اليوم بالعاصمة الروسية موسكو، وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.

وتُشارك مصر، ممثلة في الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بجناح مساحته 100 متر مربع، يضم 6 من الشركات والمنشآت الفندقية وشركات الطيران المصرية.

مراسم الافتتاح الرسمي للمعرض

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن وزير السياحة والآثار حضر مراسم الافتتاح الرسمي للمعرض التي تمت بحضور عدد من وزراء وسفراء الدول المُشاركة بالمعرض، كما شارك أيضاً في الافتتاح السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى جمهورية روسيا الاتحادية، ويُمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية وشؤون مكتب الوزير، وأحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

أهمية صناعة السياحة

وألقى وزير السياحة كلمة خلال مراسم افتتاح المعرض، أشار خلالها إلى أهمية صناعة السياحة، ودورها المهم في دعم الاقتصاد القومي، مؤكداً أهمية السياحة في خلق التقارب وتعزيز العلاقات الإنسانية بين الشعوب.

كما وجه وزير السياحة والآثار الدعوة للحضور وكافة المشاركين في المعرض لزيارة الجناح المصري المُشارك، للاطلاع على المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة في مصر.

وأشار الوزير إلى أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد من المعارض السياحية المهمة في السوق الروسي، لافتاً إلى أهمية هذا السوق باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية المُصدرة للسياحة إلى مصر.

وعقب الافتتاح، قام «عيسى» بجولة داخل الجناح المصري، التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالمعرض، وتحدث معهم عن أبرز التطورات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الأخيرة، وأطلعهم على مستجدات العمل وخطط التحرك الحالية بالوزارة.

واستمع الوزير لآرائهم ومقترحاتهم حول آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الروسي بصفة خاصة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال فعاليات المعرض ولا سيما في ظل مشاركتهم الفعالة.

مناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة

وعلى هامش افتتاح المعرض، التقى «عيسى» داخل الجناح المصري، مع مسؤولي عدد من شركات طيران مصرية وروسية، حيث تم مناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة من خلالهم إلى مصر، والتعرف على خططهم التشغيلية وحركة الحجوزات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، واستمتع لمقترحاتهم وللتحديات التي تواجههم لتنمية وزيادة أعداد الرحلات الخاصة بشركاتهم إلى مصر.

كما التقى، أيضاً، بالسفير طارق بن سالم سفير دولة تونس بموسكو، حيث حرص السفير التونسي على زيارة الجناح المصري المشارك، وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين مصر وتونس، والتي تشهد تعاوناً في العديد من المجالات من بينها السياحة والآثار، وتم تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أوجه التعاون السياحي بين البلدين، وآليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من تونس إلى مصر.

ويشارك في المعرض هذا العام 15 دولة حول العالم، و50 منطقة روسية.