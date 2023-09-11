«السياحة» تخصص رقما هاتفيا للإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية

خصصت وزارة السياحة والآثار، رقما هاتفيا للتواصل مع اللجنة الفنية المُشكلة من الإدارات المختصة بالإدارة المركزية، للإبلاغ عن أي كيان غير شرعي ينظم برامج أو أنشطة سياحية للزائرين والسائحين المصريين أو الأجانب، مُتعلقة بعمل الشركات السياحية ودون الحصول على ترخيص من الوزارة.

رصد ومواجهة مثل هذه الكيانات غير الشرعية

يأتي ذلك مواصلة جهود الوزارة لرصد ومواجهة مثل هذه الكيانات غير الشرعية، بما يساهم في إحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة، والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين بكل المحافظات السياحية في مصر، وخاصة مع استقبال الموسم السياحي الشتوي.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن رقم التليفون الذي جرى تخصيصه للتواصل مع اللجنة هو 01550008630، موضحا أن هذه اللجنة تختص برصد ومواجهة مثل هذه الكيانات غير الشرعية.

وتُهيب وزارة السياحة والآثار جميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات الغير شرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تابعيتها للوزارة ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصا على سلامة وحقوق كافة الزائرين والسائحين وكذلك حقوق شركات السياحة المصرية.

ويمكن التأكد من ذلك عن طريق التواصل مع الخط الساخن للوزارة وهو 19654 أو من خلال رقم التليفون المخصص لمواجهة ورصد الكيانات الغير شرعية.