إطلاق برنامج إدارة السياحة الرياضية بجامعة الفيوم.. الأول من نوعه في مصر

تبدأ جامعة الفيوم هذا العام، إطلاق برنامج إدارة السياحة الرياضية، والذي يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، وهو برنامج دراسي مشترك بين كلية التربية الرياضية، وكلية السياحة والفنادق، ويهدف إلى دمج المجال الرياضي بالمجال السياحي لإتاحة فرص أكبر للخريجين في سوق العمل بعد التخرج، وهو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، يحصل من خلاله الخريج على بكالوريوس إدارة السياحة الرياضية.

ما هي كلية السياحة الرياضية؟

وأوضحت جامعة الفيوم، في بيان لها، أنّ برنامج إدارة السياحة الرياضية يقبل الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى المقرر للقبول في كلية التربية الرياضية للحاصلين على شهادة الثانوية العام الحالي 2023 والعام السابق 2022، وذلك فقًا للقواعد والضوابط الحاكمة لهذا الأمر.

هل كلية سياحة رياضية معتمدة؟

وكشفت جامعة الفيوم، أنّ خريج البرنامج يحصل على بكالوريوس السياحة الرياضية وهو بكالوريوس معتمد من وزارة التعليم العالي بالاشتراك بين كلية التربية الرياضية وكلية السياحة والفنادق.

تفاصيل الالتحاق بالبرنامج

ووافق مجلس جامعة الفيوم بجلسته رقم 215 بتاريخ 21 يونيو، على آليات اختبارت القبول والمقابلة الشخصية لطلاب الثانوية العامة 2023 لبرنامج إدارة السياحة الرياضية، وفقًا للقواعد والضوابط الحاكمة لهذا الأمر.

وتقرر قبول طلاب التحويل إلى برنامج إدارة السياحة الرياضية بعد استيفاء المتقدم لطلب القبول لطلب بمقر كلية التربية الرياضية الدور الخامس بمبنى كلية التربية النوعية يوميًا من 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا عدا أيام الخميس والجمعة والسبت.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية السياحة الرياضية

وفيما يخص الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية السياحة الرياضية، فإنّها تتمثل في الآتي:

3 صور من بطاقة الرقم القومي.

صورة مختومة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة.

3 صور من شهادة الثانوية العامة.

6 صور شخصية مقاس 4*6 مدون عليها الرقم القومي واسم الطالب.

شهادة الميلاد.

أصل إيصال سداد رسوم الاختبارات + 2 صورة منه.

تقدم الأوراق في حافظة بلاستيكية بكبسولة شفافة.

سداد رسوم الاختبار أونلاين عبر الموقع الرسمي للجامعة.