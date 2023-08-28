«الوطنية للانتخابات» تكشف موعد الإعلان عن الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات للاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة منها: مراجعة النماذج المستخدمة في اللجان الفرعية والعامة، والمقرات الخاصة باللجان الفرعية للتأكد من السلامة الإنشائية، وجار إعداد الكميات المطلوبة من الحبر الفسفوري، وتحديث أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالعملية الانتخابية.

موعد الانتخابات الرئاسية

وتابع حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد البدء في الإجراءات الرسمية الخاصة بدعوة الناخبين، وإجراءات الترشح والفحص وخلافه، بعد التأكد من توافر اللوجستيات الخاصة بإجراء العملية الانتخابية.

تراخيص المؤسسات الصحفية

ولفت إلى أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، قام بالتشاور مع الهيئة بشأن إصدار التراخيص الخاصة بالمؤسسات الصحفية، وتم إصدار بيان حول هذا الأمر، والجهات جميعها اطلعت عليه.