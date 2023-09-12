«حماة الوطن» يدعو المصريين في الخارج لتأييد السيسي بالانتخابات الرئاسية

قال المهندس أشرف دوس، أمين الأمانة المركزية لشؤون المصريين في الخارج بحزب حماة الوطن، إنّ «حماة الوطن» كان أول حزب سياسي يعلن عدم الدفع بأي مرشح لرئاسة الجمهورية، ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، لافتا إلى أنّ الأمانة المركزية للمصريين في الخارج، تثمّن دور الرئيس السيسي وأجهزة الدولة المختلفة ومؤسساتها، التي تعمل جاهدة من أجل توفير الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج، وتسعى دوما للتعرف على متطلباتهم وحل أي مشكلات تواجههم سواء في دولة الإقامة أو داخل مصر.

ودعا أمين الأمانة المركزية لشؤون المصرين بالخارج بحزب حماه الوطن كافة المصريين المقيمين بالخارج لتأديتهم الواجب الوطني بالمشاركة في انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة باعتبارهم جزءا أصيلا من الوطن الأم.

وأكد دوس، أنّ تأييدنا ودعمنا لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، جاء عن قناعة، ففي بداية تولية سدة الحكم أولى ملف المصريين بالخارج اهتماما كبيرا من خلال استحداث وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفعيلا لما جاء في الدستور المصري في المادة 88 برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.

وأوضح أمين الأمانة المركزية لشؤون المصريين في الخارج بحزب حماة الوطن، أنّ الدولة المصرية أقرت قانونا لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج لاستيراد سيارات من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة بنكية لمدة 5 سنوات دون عائد، إضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، وعقد مؤتمر سنوي لطرح الرؤى والأفكار للاستفادة من طاقات المصريين بالخارج الذي وصل عددهم لنحو 14 مليون مصري.