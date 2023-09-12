المايسترو يحيى خليل يفتتح برنامجه الشتوي بحفلين في القاهرة والإسكندرية

يستعد المايسترو ورائد فن الجاز الفنان يحيى خليل لإحياء حفلين متتاليين في أكتوبر يفتتح بهما موسم حفلاته الشتوية في القاهرة والإسكندرية، أولهما في الثامنة مساء من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، يليها حفل على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» مساء يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل.

تفاصيل حفلات يحيي خليل

ويقدم خليل خلال الحفلين عددًا من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقي العربية منهم محمد عبدالوهاب، وبليغ حمدي، وكمال الطويل، وغيرهم.

كانت دار الأوبرا المصرية طرحت قبل أيام التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني بنظام الفئة الواحدة، وجاء سعرها بمبلغ 250 جنيهًا مصريًا.

ومن المقرر أن يعود يحيى خليل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة قريبا من أجل إقامة بروفات للحفلين، بعدما أنهى عددًا من حفلاته هناك، منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت، والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.

يحيى خليل يدعم للمواهب

يذكر أنّ يحيى خليل قدّم خلال موسم حفلاته الشتوية في العام الماضي مجموعة من العروض الناجحة، وألقى الضوء على العديد من المواهب الفنية التي لاقت استحسان الجمهور.