البيت الأبيض: فتح التحقيق في قضية عزل بايدن له دوافع سياسية

استنكر البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، التحقيقات الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مبينا أن التحقيقات دوافعها سياسية، بحسب خبر عاجل نقلته فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء.

فتح قضية عزل بايدن

وأعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي فتح تحقيق في قضية عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مبينا أن التحقيق يسمح للمشرعين بجمع الأدلة، موضحا أن الجمهوريين كشفوا مزاعم خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك بايدن.