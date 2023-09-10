بايدن: الصين بدأت في تغيير «قواعد اللعبة»

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الصين بدأت في تغيير «قواعد اللعبة»، مؤكداً أنه يحرص على اتباع سياسة التقارب مع الصين، ولكن يبدو أن بكين لا تريد ذلك، في ظل الاختلاف في الرؤى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

بايدن يتهم الصين بتغيير قواعد اللعبة

وقال «بايدن»، في تصريحات نقلتها فضائية «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأحد: «لا أريد احتواء الصين»، متهّماً إياها في الوقت عينه بـ«البدء في تغيير بعض قواعد اللعبة» في العلاقات الدولية، وذلك خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته لفيتنام، والتي تهدف الى تثبيت الحضور الأمريكي في هذه المنطقة من آسيا، ومواجهة تنامي النفوذ الصيني.

لقاء بايدن ورئيس وزراء الصين بقمة العشرين

والتقى بايدن، في وقت سابق الأحد، رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، على هامش قمة مجموعة العشرين، التي استضافتها الهند في نهاية الأسبوع الحالي، وغاب عنها نظيره شي جينبينج.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي في هانوي: «التقيت المسؤول الثاني» في هيكلية الحكم في الصين، مضيفاً: «تحدثنا عن الاستقرار»، مشيراً إلى أن الاجتماع «لم يكن صدامياً على الإطلاق».