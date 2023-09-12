5 أحداث في أمريكا.. أهمها مزحة بايدن الرياضية في خطاب ذكرى 11 سبتمبر

شهدت الولايات المتحدة، خلال الساعات القليلة الماضية، 5 أحداث، كان من أهمها، مزحة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خلفيته الرياضية في بداية خطاب الاحتفال بذكرى هجمات 11 سبتمبر2001.

وبدأ الرئيس الأمريكي، خطابا بثته الرئاسة «البيت الأبيض» على موقعه على الإنترنت، في ذكرى هجمات 11 سبتمبر2001، وهو يقول «كنت ألعب الكرة وكان من الممكن لدونليفي أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في البلاد لو كان في المقدمة مني».

والتقى جو بايدن، بأفراد عسكريين وأدلى بتصريح في ألاسكا.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصل إلى ألاسكا، بعد حضور قمة مجموعة العشرين بمدينة «نيودلهي» الهندية، وزيارة فيتنام.

واستقبل بايدن، حاكم ألاسكا مايك دونليفي، وقال الرئيس الأمريكي: «أنا والحاكم لدينا شيء مشترك؛ فكلانا من سكرانتون، بنسلفانيا»، معربا عن أمانيه لو كان يلعب في النادي الذي كان الرئيس الأمريكي يلعب فيه.

البيت الأبيض: إدارة بايدن لا توافق على مشروع ميزانية البنتاجون

وأعلنت الرئاسة الأمريكية البيت الأبيض، أن بايدن، يعتزم استخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع ميزانية وزارة الدفاع «البنتاجون» للعام المقبل، الذي اعتمده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، وسيصر على قبول مقترحاته.

وأضافت الرئاسة الأمريكية، أن إدارة بايدن، لا توافق على مشروع الميزانية، لأنه لا يتوافق مع مقترحات سبق أن طرحها «البيت الأبيض»، مشيرة إلى أن المشروع له عواقب مدمرة على الرعاية الطبية للأفراد العسكريين في مجال الصحة الإنجابية

وأكدت الرئاسة الأمريكية، أن إدارة بايدن، تشعر بالقلق من أن المسودة لا تتناول بشكل مناسب مبادرات تغير المناخ، وأضاف بيان «البيت الأبيض»، أن الجمهوريين يضيعون الوقت مع قانون يخفض الإنفاق الداخلي. ويعرّض الخدماة الحيوية للخطر، مع بقاء أقل من شهر قبل نهاية السنة المالية 30 سبتمبر الجاري

بدورها، عبرت عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور جرين، اليوم الثلاثاء، عن مطالبة الشعب الأمريكي بمحاسبة الرئيس جو بايدن، مشيرة عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إلى أنها ستعارض تمرير ميزانية الحكومة حتى يتم محاسبته.

جرين: ترامب يتمتع بصحة جيدة وقوي

ونشرت جرين، صورة عبر إكس، ظهرت فيها رفقة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب«77 عاما»، قبل توجهها إلى واشنطن، وقالت، إنها يشرفها تناول الشعاء، مساء أمس الأحد، مع رئيسها المفضل قبل التوجه إلى واشنطن، هو مصدر إلهام.

وأضافت جرين، أن ترامب، يتمتع بصحة جيدة وقوي ونشيط وذكي وحاضر البديهة، مشيرة إلى أن الرئيس السابق مثلها يحب أمريكا.

وطالب ترامب، بتنحية القاضية تانيا تشوتكان، التي تشرف على محاكمته في قضية اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، وفقا لما ذكره محامو ترامب في عريضة. وكانت تشوتكان، حددت في وقت سابق، موعدا لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق، في 4 مارس.