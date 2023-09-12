«الصليب الأحمر»: يجب على دول العالم الحفاظ على درجة حرارة الأرض

قال الدكتور صالح بن حمد التويجري أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، إن الأطراف المشاركة في قمة المناخ المقبلة مطلوب منهم تنفيذ ما جرى الالتزام به في القمم المناخية السابقة.

الدول اتفقت على وجود برنامج واضح

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الدول اتفقت على وجود برنامج واضح بعدد سنوات محددة للوصول لمرحلة الانبعاث الصفري للغازات الملوثة للمناخ.

ارتفاع درجة حرارة الأرض

وأوضح أن درجة حرارة الأرض الآن ترتفع، وكذلك مستوى المحيطات، وهناك تهديد من كوارث كبيرة جدا قد تتسبب في اختفاء جزر أو مدن بأكملها إذا استمر هذا الوضع.

ولفت إلى أن قادة العالم التزموا في قمة جلاسكو على عدم ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف لأنه وقتها ستكون الأوضاع في كوكب الأرض كارثية، وللأسف الدول التي لا تنتج انبعاثات ملوثة للبيئة تدفع الثمن.