أعضاء مجلس الأمن يقفون دقيقة حدادا على أرواح ضحايا ليبيا والمغرب

وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا فيضانات ليبيا وزلزال المغرب.

ماذا يحدث في ليبيا والمغرب؟

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر خلاله المساعدات المقدمة من مصر وقطر والإمارات إلى ليبيا والمغرب، حيث ضربت ليبيا أمس الإثنين العاصفة دانيال التي خلفت آلاف القتلى، فيما وقع في المغرب الجمعة الماضي زلزال بشدة 7 ريختر خلف أكثر من 2800 قتيل و2500 مصاب مع إعلان حالة الحداد 3 أيام في البلدين.

مساعدات مصرية إلى ليبيا

وبدأ منذ صباح اليوم وصول أول دفعات المساعدات الدولية من مصر، إذ حطت طائرات عسكرية من البلدين في مطار بنغازي محمَّلة بمواد إغاثة وأطقم فنية مختصة في عملية البحث والإنقاذ مجهزة بالمعدات اللازمة استعدادًا لانتقالهم إلى مناطق العمليات.