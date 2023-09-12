خالد الجندي ينعى شهداء ليبيا والمغرب: بلادنا تشعر بألم جيرانها

نعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، شهداء زلزال المغرب، وشهداء العاصفة دانيال فى ليبيا، قائلا: «نسأل الله أن يرحم الشهداء من المساكين الذين توفوا في المغرب وليبيا».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن الحداد في البلاد، ووضع كل مؤسسات الدولة رهن الاشقاء في ليبيا والمغرب، فهذا هو قدر مصر الذي تبذله دائمًا.. بلادنا تشعر بألم جيرانها».

الأمم المتحدة قلقة من فيضانات ليبيا

واستشهد الجندى بحديث سيدنا النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، حين قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

كانت الأمم المتحدة أكدت أنّهم قلقون بشدة إزاء الفيضانات في ليبيا، وتجرى حاليًا تعبئة فرق الطوارئ، وأكد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أنّ الكثافة السكانية في درنة أسهمت في ارتفاع أعداد الضحايا بالمدينة جراء العاصفة دانيال.