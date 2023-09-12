سياسيون وخبراء: التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح ركيزة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية

أشاد عدد من السياسيين بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بمختلف المحافظات، مؤكدين قدرته على دعم خطط الدولة التنموية، وتوحيد جهود التنمية فى مصر، إضافة إلى ضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، بعد سنوات طويلة عانى فيها العمل التنموى والاجتماعى من فوضى وغياب التنسيق.

اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، ونائب رئيس حزب المؤتمر، قال إنّ التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد ركناً مهماً فى عملية التنمية، وداعماً قوياً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية المجتمعية عبر الأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، مشيراً إلى أن تصديق الرئيس السيسى على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن تأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بعد إقرار مجلس النواب، يمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل الأهلى فى مصر، لتنظيم وتنشيط وتعزيز دوره فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر لـ«الوطن» أن القانون يسعى إلى توفير البيئة الملائمة للعمل الأهلى من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتأسيس وتنظيم العمل الأهلى، كما يتضمّن القانون أيضاً تعريفاً واضحاً للعمل الأهلى وأهدافه ومجالاته، بما يسهم فى توجيه الجهود وتحقيق النتائج المرجوة وضمان الجودة وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والشفافية، كما يتضمّن القانون آليات التمويل وتوفير الدعم المالى اللازم لتحقيق أهدافه.

وأشار «فرحات» إلى أن الجوانب الإيجابية لهذا القانون كثيرة، بينها أنه يعزّز دور المجتمع المدنى فى صُنع القرار والمشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع، كما يشجّع القانون على تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والتحالفات الوطنية للعمل الأهلى، بما يُعزّز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن مصر تؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حالياً، لكونها أداة فعّالة لدعم حقوق المواطن، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدرّبة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدَفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.

«محسب»: تجربة مهمة فى تاريخ العمل الأهلى تستحق الإشادة والدعم

من جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرّر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، أنّ جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تستحق الإشادة، موضحاً أنها تجربة مهمة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، حيث نجح التحالف فى تجميع جهود كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى للقيام بدور اجتماعى غاية فى الأهمية، وهو الدور الحقيقى للمجتمع المدنى والأهلى، والمتمثل فى أن يكون مكمّلاً لدور الدولة.

وقال «محسب» لـ«الوطن» إنّ التحالف الوطنى تجربة غير مسبوقة، أسهمت فى توحيد جهود التنمية، وبذل جهود لا يمكن إغفالها فى المجال الخيرى على مستوى الجمهورية، فى إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعى للدولة لخدمة الفئات المستهدَفة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى، كما أسهم التحالف فى مساعدة محدودى الدخل على امتداد الجمهورية، ليصبح ركناً مهماً فى منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، التى أثّرت على الكثير من القطاعات، خاصة فى مجال الغذاء، الأمر الذى يُعزّز الجهود التنموية للدولة، التى كان آخرها إجراءات الحماية الاجتماعية التى وجّه الرئيس الحكومة بإقرارها، وأبرزها رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه، وصرف علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين فى الدولة، وأصحاب المعاشات، الأمر الذى يكلّف خزانة الدولة نحو 67 مليار جنيه.

«عبدالقوى»: يلعب دوراً مهماً فى تنفيذ خطط التنمية الشاملة

وقال النائب طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، لـ«الوطن» إن التحالف الوطنى يلعب دوراً مهماً فى دعم خطط التنمية الشاملة التى تتبنّاها الدولة، لا سيما داخل القرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن التحالف منذ انطلاقه وضع خطة استراتيجية للتنسيق والتحرك على الأرض، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة، بما يُلبى احتياجات التنمية الشاملة، ويحسّن جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى أن التحالف عمل على تأسيس قاعدة بيانات قوية للفئات الأكثر احتياجاً فى جميع محافظات مصر، التى يمكن الاعتماد عليها لاحقاً فى جميع المبادرات التى تطرحها الدولة، مشدّداً على أهمية ما يقوم به، سواء صرف إعانات مادية أو توزيع السلع أو تجهيز العرائس، بالإضافة إلى القوافل التى تجوب كل شبر فى مصر، مطالباً بتوجيه جميع سُبل الدعم للتحالف الوطنى الذى يرسّخ لعمل أهلى بمفهوم مختلف.