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برنامج «من مصر» يستعرض أبرز توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني اليوم

كتب:

أحمد حسين صوان
12:45 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
عمرو خليل

عمرو خليل

يحل المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، ضيفًا على الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع على قناة CBC، في حلقة اليوم الاثنين، لتناول أبرز التوصيات التي خرجت عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وما هو مصيرها، ومدى اهتمام الشباب بالحوار الوطني، ورؤيته حول الفترة المقبلة للحوار الوطني.

تشكيل وعي المواطنين

كما يقدم البرنامج الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، مجموعة متنوعة من الفقرات التي تمس حياة المواطن المصري، وتُشكل وعيه ورؤيته للحاضر والمستقبل، وفقاً لرؤية مصر2030.

يذكر أن «من مصر» برنامج التوك شو الرئيس في قناة ‏CBC، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويقدم عديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.