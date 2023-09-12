بدء مناقشة مقترحات لجنة التضخم في جلسة متخصصة بـ«الحوار الوطني»

بدأت الجلسة التخصصية المغلقة «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن» الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد, والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع إلى رئيس الجمهورية.

الجلسات التخصصية ليست بديلة عن الجلسات العامة

وكان أوضح الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الوطن»، أنَّ الجلسات التخصصية ليست بديلة عن الجلسات العامة، بل هي لجان مصغرة تعمل على كتابة وصياغة النقاشات والتوصيات والأفكار التي خرجت بها الجلسات العامة، للوصول الى صيغ قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية.

ضوابط القضايا داخل الجلسات المتخصصة

وأكّد عضو مجلس الأمناء الحوار الوطني أنَّ كل قضية يتمّ طرحها داخل الجلسات التخصصية للحوار الوطني يكون لها ضوابط خاصة، إما قرارات أو قوانين خرجت من نقاشات الجلسات العامة.

وأوضح أنَّ الجلسات التخصصية تعتمد في بلورتها لأفكار وتوصيات ومقترحات الجلسات العامة، على الدستور والقانون بنسبة 100%، عن طريق الخبراء والمتخصصين والمعنين من أصحاب الخبرات في هذه الملفات.