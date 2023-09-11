عماد الدين حسين: الحوار الوطني كشف مساحات مشتركة حقيقية بين القوى ‏السياسية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء ‏الحوار الوطني، إن الحوار الوطني نجح في جعل كل القوى السياسية المعارضة أو ‏المؤيدة مع الحكومة يكتشفوا وجود مساحات مشتركة حقيقية بينهم، فقبل الحوار ‏الوطني كان هناك تيبس أو تكلس لأسباب عديدة خاصة في حالة الإرهاب.‏

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي يوسف ‏الحسيني عبر القناة الأولى، أن الحوار الوطني عزل الإخوان من المشهد أعاد ‏لمصر هوايتها وطبيعتها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو الداعم الأكبر للحوار ‏الوطني، كما أنه دائم الحديث عن دعم هذا الحوار.‏

الرئيس السيسي أكد تبنيه توصيات الحوار ‏الوطني

وتابع: «الرئيس السيسي أكد تبنيه كل ما يأتي إليه من توصيات الحوار ‏الوطني بعد دراستها»، مشيرًا إلى أن جميع الحاضرين والمشاركين بجلسات ‏الحوار الوطني سواء العامة أو التخصصية سوف يدرك أن كل أطراف العمل ‏السياسي في مصر جلسوا معا في فترة واحدة تحت سقف واحد وتحدثوا وتناقشوا ‏ووتجادلوا واختلفوا واتفقوا ووصلوا إلى توصيات مشتركة.‏

وأكد، أن الجو الحيوي والمشترك الذي حدث بالحوار الوطني نتاج لجهد كبير ‏مبذول، إذ شارك فيه الجميع بلا استثناء سواء الحكومة أو المعارضة أو الخبراء ‏فضلا عن جميع أطراف المجتمع المدني والسياسي المصري، وهذا مكسب كبير ‏قبل خروج التوصيات.

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