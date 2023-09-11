عماد الدين حسين: الحوار الوطني كشف مساحات مشتركة حقيقية بين القوى السياسية
كتب:
يارا أشرف
03:10 ص | الإثنين 11 سبتمبر 2023
عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ-صورة أرشيفية
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني نجح في جعل كل القوى السياسية المعارضة أو المؤيدة مع الحكومة يكتشفوا وجود مساحات مشتركة حقيقية بينهم، فقبل الحوار الوطني كان هناك تيبس أو تكلس لأسباب عديدة خاصة في حالة الإرهاب.
وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، أن الحوار الوطني عزل الإخوان من المشهد أعاد لمصر هوايتها وطبيعتها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو الداعم الأكبر للحوار الوطني، كما أنه دائم الحديث عن دعم هذا الحوار.
الرئيس السيسي أكد تبنيه توصيات الحوار الوطني
وتابع: «الرئيس السيسي أكد تبنيه كل ما يأتي إليه من توصيات الحوار الوطني بعد دراستها»، مشيرًا إلى أن جميع الحاضرين والمشاركين بجلسات الحوار الوطني سواء العامة أو التخصصية سوف يدرك أن كل أطراف العمل السياسي في مصر جلسوا معا في فترة واحدة تحت سقف واحد وتحدثوا وتناقشوا ووتجادلوا واختلفوا واتفقوا ووصلوا إلى توصيات مشتركة.
وأكد، أن الجو الحيوي والمشترك الذي حدث بالحوار الوطني نتاج لجهد كبير مبذول، إذ شارك فيه الجميع بلا استثناء سواء الحكومة أو المعارضة أو الخبراء فضلا عن جميع أطراف المجتمع المدني والسياسي المصري، وهذا مكسب كبير قبل خروج التوصيات.