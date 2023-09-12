أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي: ننفذ تكليفات رئاسية للاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية ودعم صغار المزارعين وملف الاستثمار الخيري (حوار)

قالت الدكتورة نهى طلعت عبدالقوى، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن التحالف ينفذ تكليفات رئاسية للاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية ودعم صغار المزارعين، وملف الاستثمار الخيرى ويتعامل مع الجمعيات الكبرى والمتوسطة فى القرى والنجوع لتقديم خدمات تناسب الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضافت «عبدالقوى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن التحالف لديه برنامج وطنى لتدريب وتأهيل المتطوعين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لرفع قدراتهم واستغلال خبراتهم وخلفياتهم الدراسية بالشكل المناسب، وهناك 51 ألف متطوع من المشاركين فى أنشطة التحالف خلال 2022 والنصف الأول من 2023 قدموا 39 مليون ساعة تطوع فى المحافظات.. وإلى نص الحوار:

كيف تدعم الحكومة مؤسسات التحالف الوطنى؟

- هناك العديد من التكليفات التى طالب بها الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بدعم الوزارات والمؤسسات للتحالف، من خلال الاهتمام بعدد من الملفات، منها الزراعة والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية ودعم صغار المزارعين، كذلك كان التكليف الأهم منه يكمن فى الاهتمام بملف الاستثمار الخيرى، من أجل تأمين استمرار العوائد الخاصة على أموال الصدقات، من أجل ضمان استدامة نشاط التحالف.

ما أبرز توجيهات الرئيس للجمعيات الأهلية المشاركة فى التحالف؟

- هناك العديد من التوجيهات والتوصيات من الرئيس للجمعيات المشاركة فى التحالف الوطنى من بينها مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من الأسر خلال عام 2023 - 2024، وشدد الرئيس على هذا الأمر خلال مؤتمر التحالف الأول فى فندق الماسة، وكلف بأن تكون هناك جهود مكثفة حول هذا الأمر.

ما رؤية التحالف للجمعيات الأهلية؟

- رؤية التحالف الوطنى للجمعيات الأهلية من اليوم الأول تكمن فى التكامل والتنسيق بين أطراف العمل الأهلى المشاركة، وحشد الجهود وتعبئة الموارد، وأن يكون هناك استفادة تتمثل فى حل مشكلات بعينها من الجذور، وهذا الأمر مهم للغاية، لأننا نتعامل مع جمعيات عديدة على كل المستويات.

نهى عبدالقوى: نتعامل مع الجمعيات الكبرى والمتوسطة فى القرى والنجوع لتقديم خدمات تناسب الفئات الأولى بالرعاية

ما دور التحالف فى القرى والنجوع؟

- نتعامل مع جمعيات التحالف الكبرى والجمعيات المتوسطة فى القرى والنجوع، حيث تعمل هذه الجمعيات وتتشارك مع بعضها البعض من أجل تقديم خدمات تناسب الفئات الأكثر احتياجاً لخدمة المواطنين فى كافة ربوع الدولة، ونعمل بشكل يتناسب مع خطة الدولة وخطة الحكومة، من أجل عمل قياس أثر بالشكل الواضح والصحيح، وننجح فى الوصول لهدفنا المنشود من خلال أن يكون هناك تغيير حقيقى فى حياة المواطنين، والعمل على تحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن بالتزامن مع المبادرات الرئاسية التى أفادت الملايين مثل «حياة كريمة» و«100 مليون صحة».

برنامج لتأهيل المتطوعين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل رفع قدراتهم واستغلال خبراتهم

هل هناك برامج لتأهيل المتطوعين؟

- لدينا برنامج وطنى لتدريب وتأهيل المتطوعين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل رفع مستوى قدراتهم، واستغلال خبراتهم وخلفياتهم الدراسية للاستفادة منها بالشكل المناسب والمطلوب، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية يعد من مؤسسى التحالف الوطنى للعمل الأهلى هو اتحاد عام مجلس إدارته مكون من الاتحادات الإقليمية والنوعية، وبالتالى يمثل جميع المحافظات وأكبر عدد من الجمعيات الأهلية، وشارك الاتحاد بشكل كبير فى جميع أنشطة التحالف الوطنى خلال السنة ونصف السنة الماضية، فضلاً عن العمل على تقديم رؤية للحوار الوطنى بشأن قانون 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلى.

وماذا عن استراتيجيتكم للاستفادة من المتطوعين؟

- المتطوعون هم رأس المال الحقيقى للتحالف الوطنى، ولدينا ما يقرب من 51 ألف متطوع من المشاركين فى أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى خلال عام 2022 والنصف الأول من العام 2023 يعملون فى جميع المحافظات، ولدينا متطوعون من جميع الأعمار والفئات، ناشئون ومن ذوى الهمم وكبار السن والمرأة وغيرهم، لدينا متطوعون قدموا أكثر من 39 مليون ساعة تطوع فى جميع الأنشطة.

توزيع المتطوعين

المتطوعون مقسمون حسب تخصصاتهم وتوزيعهم الجغرافى، باعتبارهم المكون الرئيسى لمبادرة «كتف فى كتف»، التى انتشرت فى جميع محافظات الجمهورية، وكانوا هم المكون الرئيسى لأغلب الجمهور الذى وُجد فى استاد القاهرة فى الاحتفالية التى حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 17 مارس الماضى.