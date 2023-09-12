التحالف الوطني ينظم ندوة لصيادي بني سويف للتوعية بالحفاظ على نهر النيل

أقامت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ندوة تثقيفية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي لتوعية الصيادين في قرية التل بمحافظة بني سويف عن أهمية الحفاظ على نظافة نهر النيل وحمايته من الملوثات البيئية والاستفادة من مخلفات الصيد وإعادة تدويرها.

توعية الصيادين بأهمية الحفاظ على نهر النيل

استهدفت الندوة توعية الصيادين عن أهمية الحفاظ على نظافة نهر النيل من المخلفات وتحقيق عائد مادي لهم ومناقشتهم وتوعيتهم عن مسببات تلوث نهر النيل، واعتبر الصيادين هذا الأمر مفيد لهم من الناحية المادية والبيئية.

تحقيق عائد مادي للصيادين

وقالت فيبي بشرى، مختص تنمية ريفية شاملة بالهيئة القبطية الإنجيلية، إنه يجرى توعية الصيادين بأهمية إعادة تدوير المخلفات الناتجة عن عملية الصيد، إذ يتم جمع هذه المخلفات ومن ثم إعادة تدوير لزيادة دخل الصيادين الاقتصادي، وذلك من خلال جمعيات شريكة تتواصل مع هؤلاء الصيادين، موضحة: «هذا ليس أول مشروع يتم مع الصيادين، ولدينا قاعدة مكثفة من الصيادين تسهل التواصل معهم خاصة الذين بحاجة إلى زيادة دخولهم وليس كبار التجار».