مبادرات لدعم الفئات الأكثر استحقاقاً لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية

دشن «التحالف الوطنى» العديد من المبادرات التى تهدف لخدمة جميع فئات المجتمع، خاصة الأكثر احتياجاً، لتتماشى مع خطة الحماية الاجتماعية فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، إثر الحرب الروسية - الأوكرانية.

وتعد مبادرة «ازرع» الأولى من نوعها التى تتم بشكل تشاركى بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدنى والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضى الزراعية، والتى تهدف لتحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين لإنتاج محصول القمح بإجمالى إنتاجية 3.3 مليون أردب، واستصلاح 150 ألف فدان بمحاصيل استراتيجية، وتشجيع صغار الفلاحين على العودة لزراعتها لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتأمين المخزون الاستراتيجى وتوفير الأمن الغذائى الذى تهدف الدولة لتحقيقه من خلال مختلف الأنشطة.

وتهدف «ازرع» إلى تطوير الزراعة ورفع وتأسيس نموذج تنموى ريفى قابل للقياس يُسهِم فى تمكين المجتمعات الريفية، فضلاً عن تبنى مفاهيم الزراعة الذكية مناخياً للوصول لأعلى إنتاجية زراعية، وتوسيع رقعة الأراضى المزروعة بالقمح وتوفير التقاوى عالية الجودة لاستصلاح الأراضى، وزيادة الإنتاجية ودعم عمليات التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث بالتنقيط، كما تشجع المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، وتقدم المبادرة ذلك من خلال التواصل مع خبراء المناخ بوزارة الزراعة، وتزويد المزارعين بأفضل الطرق للوقاية من التغيرات المناخية، إضافة إلى تدريب المزارعين على استخدام هذه الطرق للحصول على أفضل نتيجة.

وكان الرئيس السيسى قد أشاد بالإنجاز الكبير الذى تحقق على أرض الواقع فيما يتعلق بمبادرة «ازرع»، ليتم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة فى 8 يونيو، والتى تستهدف التوسع لتتضمن 14 محافظة، وتأسيس نموذج تنموى ريفى قابل للقياس يُمكن المجتمعات الريفية من المرونة والمتانة للتكيف مع التغيرات المناخية بزيادة إنتاجية 500 ألف من صغار المزارعين من المحاصيل الاستراتيجية فى تحقيق الأمن الغذائى، بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة للقمح بمساحة مليون فدان، فضلاً عن الوصول بإنتاجية الفدان الواحد إلى 23 أردباً، وأن يكون إجمالى الإنتاجية المتوقعة 23 مليون أردب، وإجمالى الزيادة فى الإنتاجية المتوقعة خمسة ملايين أردب من مساحة مليون فدان، وأن تعكس الزيادة فى الإنتاجية زيادة فى حجم المساحة المنزرعة تقدر بـ277 ألف فدان.

وتعد مبادرة «كتف فى كتف» أكبر مبادرة أطلقت للحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأوْلى بالرعاية، ويتم خلالها توزيع صناديق المواد على الأسر المستحقة، وهى مبادرة رئاسية أُسست لدعم 25 مليون مواطن خلال شهر رمضان الماضى، حيث أطلقت بمشاركة 300 ألف متطوع ومتطوعة فى مختلف المحافظات فى 17 مارس، باستاد القاهرة الدولى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة الآلاف من جميع فئات المصريين، ومئات الآلاف من المتطوعين لتقديم الدعم للأسر البسيطة.

كما دشن التحالف العديد من المبادرات التى تخدم المصريين ومن بينها «مراكب الرزق»، التى وفرت 30 مركب صيد للصيادين، و«إعادة إعمار المنازل»، وتقديم أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزواج، إضافة إلى «فرح قلبى»، ومن خلالها تم توزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجاً، فضلاً عن مبادرة «المولد النبوى الشريف»، ومن خلالها تم صرف 600 جنيه إضافية على الرواتب الشهرية لـ110 آلاف أسرة، وتوزيع 1300 طن لحوم على مليون أسرة.

«التصالح حياة» لدفع مخالفات البناء.. وصرف 600 جنيه إضافية على الرواتب الشهرية لـ110 آلاف أسرة

كما أطلق عشرات المبادرات ومنها مبادرة «التصالح حياة»، التى ساهمت فى دفع التصالح لأكثر من 4 آلاف أسرة فى مخالفات البناء، إضافة إلى «يدوم الفرح» التى أهّلت وجهزت أكثر من ألف عروس، ونجحت «فرصة كريمة» فى الإفراج عن 800 غارم وغارمة وفك كرب العديد من الغارمين قبل وصول الأزمة للقضاء، كما نجحت مبادرة «قطار الخير» فى توزيع 20 ألف طن دواجن، وإطلاق قوافل طبية ومساعدات إنسانية وصناديق حماية اجتماعية، إضافة إلى «وصل الخير»، التى وزعت أكثر من مليون كرتونة فى رمضان، ووفرت «أنت الحياة» أنشطة توعوية بإجمالى 73 ألف سيدة.