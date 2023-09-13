«لطلاب سنة أولى جامعة».. الطب النفسي سيساعدك على بدء حياة جديدة وسليمة

تحدث الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، عن تجربته مع أول عام دراسي بالجامعة في الماضي، وكيف أنه درس بكلية العلوم بدلاً من «الطب»، وذلك لأنها أساسية لطلاب «السنة الإعدادي» بكلية الطب.

المهدي: درست التشريح في كلية العلوم أول سنة بالجامعة

وأضاف «المهدي» خلال حواره مع الإعلامية إيمان عز الدين ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّه درس التشريح وكانت الدروس تطبق على «ضفادع» و«حشرات» بجانب دراسة نباتات، ما تسبب في الدهشة لابتعاد الممارسة بالكلية عما حلم به من دراسة لمواد كلية الطب، رُغم أن التشريح من العلوم الأساسية لدراسة الطب، ولكن وعيه كطالب وقتها لم يستوعب ذلك.

صدمات أولى جامعة

وتابع أستاذ الطب النفسي بـ «الأزهر»، أنَّ ما يعرف بالـ «تروما» أو الصدمة، التي يصاب بها بعض الطلاب بعد دخولهم الجامعة السبب فيها أن الواقع قد يختلف تماماً عن التوقعات والعالم الافتراضي وتصور البعض لحياة الجامعة والدراسة بها، لافتاً إلى أن تراجع السلطة الأبوية على الأبناء بدخول الجامعة وضعفها عن المراحل الدراسية السابقة، ودخول عالم مفتوح يستلزم توافر قدر عالِ من الالتزام والرقابة الذاتية على السلوك لمواجهة الصدمات والتغيرات الطارئة.