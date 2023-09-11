أمين الجامعة العربية يعزي شعب وحكومة ليبيا في ضحايا العاصفة «دانيال»

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن خالص تعازيه لشعب ‎وحكومة ليبيا، في ضحايا ‎العاصفة «دانيال»، التي ضربت المناطق الساحلية في شرق ليبيا، اليوم الاثنين، وأسفرت عن مصرع وفقدان الآلاف، وخلفت دماراً واسعاً.

تعزية الشعب الليبي

وكتب «أبو الغيط»، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تويتر سابقاً: «أعزي شعب ‎ليبيا وحكومتها وأهالي ضحايا ‎الإعصار دانيال في مصابهم الأليم».

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز هذه ‎الكارثة الطبيعية، وتابع بقوله: «أتمني السلامة لأهلنا وإخوتنا في هذا البلد العربي العزيز».

عاصفة شديدة تضرب البلاد

وضربت العاصفة «دانيال» المناطق الشرقية في ليبيا بقوة، وخلفت أكثر من 2000 قتيل، بحسب تصريحات رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، مع إعلان مدينة درنة، شمال شرق البلاد، منطقة منكوبة، كما تم إعلان حالة الحداد وتنكيس الأعلام، لمدة 3 أيام.