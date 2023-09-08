8 نصائح مهمة لطلاب السنة الأولى من الجامعة 2023 للتكيف مع المرحلة الجديد

تفصلنا أيام عن بداية العام الدراسى الجامعي الجديد ليبدأ طلاب السنوات الدراسية بالذهاب لكلياتهم، بينما تكون بداية مرحلة جديدة لطلاب الفرقة الأولى بالجامعة، حيث انتهت الدراسة الثانوية لتبدأ رحلة الدراسة الجامعية والتي تختلف كليا عن المدرسة.

قالت حسناء بدر، باحثة بعلم الاجتماع، في حديثها لـ«الوطن»، إن مع بداية الحياة الجامعية يحمل بعض الطلاب آمالا بالدراسة والعمل بينما يحمل البعض الآخر تخوفات من الحياة الجديدة وتكوين علاقات اجتماعية وصداقة.

8 نصائح لطلاب الجامعة الجدد

وأضافت بدر أن على الطلاب الجدد بالجامعة اتباع 8 نصائح ليتسنى لهم التأقلم وعدم المرور بأزمات دراسية أو اجتماعية بتلك النقلة بين المراحل التعليمية وهي..

-التعرف على الجامعة والكلية وما ستحققة داخلها.

-تنظيم الوقت بين الدراسة أو العمل أو التطوع.

-خطط لأمورك المالية جيدا.

-كن على دراية بطبيعة المرحلة الانتقالية بحياتك.

-احرص على تكوين شبكة علاقات عامة، فكن ودودا لتكتسب خبرات كثيرة فكل يحمل ثقافته.

-تعلم أشياء جديدة فسنوات الجامعة للتعلم والتجربة.

-احرص ألا تفوت المحاضرات فطريق التفوق يبدأ من البداية.

-حاول الحصول على خبرات الطلاب القدامى بنفس التخصص وأن تضيف ما يناسبك.

التأهيل للدراسة الجامعية

وأشارت بدر إلى أن أولياء الأمور يقع عليهم جانب كبير من تأهيل الطلاب للسنة الأولى بالجامعة ليجتازوها بنجاح دون الوقوف بمرحلة وسط بين الدراسة الثانوية والجامعية.