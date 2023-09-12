رئيس الجامعة المصرية اليابانية: سجلنا 90 براءة اختراع

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة كانت في بدايتها فكرة لإنشاء مركز تميز إقليمي بحثي يقدم خدمة تعليمية رائدة ودعم الصناعة لمصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

الإدارة بالجامعة المصرية اليابانية مشتركة

وأضاف«عدلي» خلال لقاء مع برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قنوات «DMC»، أن الجامعة تعتبر حكومية باتفاقية دولية والمسؤول عنها مجلس أمناء مكون من 20 فردًا، بينهم 10 مصريين و10 يابانين، لافتًا إلى أن الجامعة بدأت كجامعة دراسات عليا فقط حتى عام 2017 وتم منح حوالى 500 رسالة ماجستير ودكتواره حتى الآن، و جميع الطلاب لهم مشرفين يابانين ويجب عليهم دراسة الثقافة واللغة اليابانية.

تسجيل 90 براءة اختراع منذ إنشاء الجامعة

تابع رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا: «اتفاقية الشراكة بالجامعة تنص على أن الدولة المصرية مسؤولة عن تكلفة الإنشاء ومرتبات العاملين المصريين وتكلفة التشغيل، أما الجانب الياباني مسؤول عن مرتبات ومكافأت اليابانين»، لافتًا أن الجامعة تعين أبرز العلماء وتتضمن أحدث التجهيزات العلمية، لدعم الصناعة بالأقيلم والشرق الأوسط، ومن أهم النتائج التي وصلت لها أنها سجلت 90 براءة اختراع منذ إنشائها، ولديها شراكة مع 15 جامعة يابانية كبرى.