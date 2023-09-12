افتتاح معرض «أهلا مدارس» في مدينة المنيا بأسعار مخفضة

افتتح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا معرض «أهلا مدارس»، والمقام بجوار مستشفى الأورام على كورنيش النيل بمدينة المنيا، لتوفير المستلزمات و الأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والمحاسب أحمد راضى رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، ونائبه المهندس أحمد حسن أبو الليل، واللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من مسؤولى الجهات ذات الصلة.

إقامة عدد من المعارض بالمراكز

وأكد المحافظ، إقامة عدد من المعارض المماثلة بمراكز المحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة «كلنا واحد»، للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات المدرسية، من شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات، موجها مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بها طوال أيام المعرض.