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ضبط المتهم بقتل مزارع لخلافات جيرة في المنيا

كتب:

محمد بركات
11:48 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة مزارع في المنيا، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته الأداة المستخدمة «سكين». 

وتبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، بالعثور على جثة مزارع، في قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، وبها جروح طعنية بأماكن متفرقة بالجسم.

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة 

أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بذات الدائرة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة. 

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدي على المجني عليه، بسلاح أبيض كان بحوزته، فأحدث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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