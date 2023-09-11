مصرع شخص وإصابة 10 في تصادم سيارتين على «زراعي المنيا»

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونصف نقل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجرى التحفظ على الجثة.

تصادم سيارتين في المنيا

تلقى مدير أمن محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي «القاهرة - أسوان» المار بنطاق محافظة المنيا، وتحديداً بالقرب من قرية المحرص، وأسفر عن مصرع شخص و10 مصابين.

نقل المصابين إلى المستشفى

عليى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الزراعي.