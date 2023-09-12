رؤساء شركات مياه المنيا وقنا والبحر الأحمر في زيارة لورش خدمات سوهاج

تفقد اللواء عصام الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، مجمع ورش الخدمات بمحطة مياه نيدة السطحية.

وكان معهم كل من: المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، العضو المنتدب، والمهندس رجب السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس محمد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، وعمرو عزت الماحي، رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، واللواء عبد الرحيم أبو طالب، المستشار الأمني بالشركة القابضة.

ورش مياه الشرب بسوهاج

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن مجمع الورش يضم ورشة لف المحركات الكهربائية، التي يتم بها إعادة لف وإصلاح جميع أنواع المحركات بقدرات كهربية تصل حتى 270 حصانا فأكثر، وكذلك ورشة إصلاح المحابس التي يتم بها إصلاح وصيانة جميع أنواع المحابس التي منها محابس الفراشة ومحابس عدم الرجوع والسكينة بجميع الأقطار حتى 800 مم فأكثر.

تفقد ورش الطلمبات بمياه سوهاج

هذا بالإضافة إلى تفقد ورشة إصلاح الطلمبات، التي تقوم بإصلاح وصيانة جميع أنواع طلمبات مياه الشرب والصرف الصحي، وصناديق التروس وجميع الأعمال الميكانيكية من خراطة وكشط ولحام.