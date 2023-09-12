«عاش هنا».. 964 لافتة تحكي قصص نجاح رموز مصر بختم «التنسيق الحضاري»

مشروع «عاش هنا» أطلقه الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى سبتمبر 2018، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتوثيق المبانى والأماكن التى عاش بها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية، التى أسهمت فى إثراء الحركة الثقافية والفنية، وتم تنفيذ 964 لافتة حتى الآن.

وبحسب تأكيد المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز، يتم تشكيل لجنة متخصّصة لاختيار الأسماء التى يتم وضعها على لافتات «عاش هنا»، مشيراً إلى أنها تتضمّن أسماءً كبيرة من جميع الفئات والقطاعات، مؤكداً أن وضع لافتة غير إلزامى، وأن المواطنين سعداء بوجودها على عقاراتهم، ونادراً ما يكون هناك اعتراض من قبَل أى شخص على أثر خلاف مع الأشخاص والورثة.

وأوضح أن المبادرة تكريم للأسماء والرموز الكبيرة، ويتم اختيار الأسماء التى تدرج فى المشروع بلجنة مختصة، كما يمكن ترشيح أسماء هذه الشخصيات من قبَل ذويهم إلى الجهاز، ليتم إدراجهم فى المشروع وفق عدد من الضوابط، حيث يمكن للأسر أو الأصدقاء والجمهور اقتراح أسماء من الشخصيات الراحلة من مختلف المجالات لإدراجها فى مشروع «عاش هنا» بالصفحة الرسمية للجهاز على موقع «فيس بوك»، أو الموقع الرسمى للجهاز على الإنترنت.

وأوضح أنه يمكن إرسال معلومات وافية عن الشخصية المراد إدراجها فى المشروع، وتتضمن هذه المعلومات السيرة الذاتية للشخصية وإنجازاته وإسهاماته فى مجاله والأوسمة والتكريمات التى حصل عليها وتاريخ ميلاده وتاريخ وفاته، بشرط أساسى وجود المبنى الذى عاشت به هذه الشخصية، على أن يتم عرض هذه المعلومات على اللجنة المختصة لتدرس وتقرّر إضافتها أم لا.

ويتم توثيقه على خريطة رقمية باستخدام GIS وربطها بقاعدة البيانات، وأهم أعمال الفنان وتاريخ إنتاجها، وبعد جمع كل هذه المعلومات يتم التفعيل بوضع لافتة على المبنى تبين اسمه ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفنى محمّلة على تطبيق QRL، الذى يمكن استخدامه بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، ما يساعد على نشر الوعى والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمبانى المهمة على مستوى الجمهورية.