الأديب ناصر عراق: معرض القاهرة للكتاب يثري الحركة الثقافية

قال الكاتب والأديب ناصر عراق، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال أيامه الأولى، بسبب التنوع الكبير الذي تشهده هذه النسخة على مستوى الأعمال الأدبية والمؤلفات الأخرى، موضحًا أنه يؤيد وجود أعمال أدبية وكتب متنوعة تناسب فئة الشباب.

الأعمال الجيدة تؤثر في نفوس المتلقين ووجدانهم

وأضاف «عراق»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن معرض القاهرة للكتاب يُسهم في إثراء الحركة الثقافية بشكل عام، موضحًا أنه على يقين راسخ بأن الأعمال الجيدة فقط هي التي ستؤثر في نفوس المتلقين ووجدانهم، سواء الشباب أو غيرهم من الفئات العمرية، فعلى مستوى أدب الأطفال، يشهد المعرض الدولي عديد من الفعاليات والعروض التي تتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم العقلية والوجدانية.

أهمية الورش التفاعلية

من جانبها، أشارت فاطمة فؤاد، الكاتبة بأدب الطفل، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج ذاته، إلى أهمية الورش التفاعلية، والتي تُقدم خلفية عامة للأطفال عن المعرض ومحتوياته والقيمة الثقافية التي يمثلها.