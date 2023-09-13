ازدواج طريق مرسى علم ينعش الاستثمار السياحي.. ينقل 30 ألف سائح أسبوعيا

ازدواج طريق مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، واحد من أهم مشروعات الدولة المصرية في الاهتمام بمشروعات تنمية الطرق، ويمتد على ساحل البحر الأحمر بطول 200 كيلومتر، مرورا بمدن سفاجا والقصير ومرسى علم بتكلفة 1.7 مليار جنيه، لخدمة الاستثمار السياحي جنوب البحر الأحمر، ويساعد في نقل 30 ألف سائح أسبوعيا إلى فنادق ومنتجعات مرسى علم.

ازدواج طريق مرسى علم

كشف أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ازدواج طريق مرسى علم هو أحد إنجازات 30 يونيو لخدمة القطاع السياحي جنوب البحر الأحمر والاستثمار السياحي في مرسى علم حيث افتتحه الرئيس السيسى في نهاية عام 202‪1 .

طريق مرسى علم انعش حركة السياحة

ولفت إلى أن ازدواج طريق مرسى علم أنعش حركة السياحة جنوب البحر الأحمر، وساعد في نقل 30 ألف سائح أسبوعيا إلى الفنادق والمنتجعات السياحية والمزارت السياحية والمحميات الطبيعية جنوب البحر الأحمر.

وأشار إلى أن ازدواج طريق مرسى علم بعدد 2 حارة بإجمالي عرض 9.2 متر بطول 200 كيلومتر، حيث وفر الوقت وزاد من معدلات الأمان بتكلفة الطريق مبلغ 1.7 مليار جنيه، تحت إشراف وزارة النقل.