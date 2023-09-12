«السرومباق» فسفور البحر الأحمر.. كله فوائد وسعره 30 جنيها

اعتاد مواطنو البحر الأحمر على تناول السرومباق، سواء كان جافا، كنوع من أنواع التسالي، أو مطبوخا، فهو أحد أشهر المأكولات البحرية في مدن البحر الأحمر، الذي يقبل كثيرون على تناوله وهو طازج، إذ يحتوي على فوائد صحية عديدة، كما أن سعره لا يتعدى 30 جنيه، وفق الأهالي.

إقبال كبير على السرومباق

وكشف أبو علي حمود، أقدم بائع سمك في الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن» عن وجود إقبال كبير من المصريين والسياح الأجانب على شراء السرومباق، لطعمه اللذيذ وفوائده العديدة وسعره الذي يعد في متناول الجميع، إذ يباع بالقطعة ولا يتجاوز سعره 30 جنيه للقطعة الواحدة.

طريقة عمل السرومباق

وأشار حسن الطيب، الخبير البحري، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إلى فوائد السرومباق العظيمة، التي يتم استخراجه من المحار وتسويته بمياه البحر وتنشيفه، وتستخدم المحارة الفارغة في الديكورات المنزلية وطفيات السجائر، ويمكن تناوله طازجا بعد تجفيفه أو طهوه بالطماطم والخضروات والتوابل ويقبل عليه مواطنو البحر الأحمر، وكذلك الزائرين من المصريين من السياح الأجانب.

فوائد السرومباق

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» أن السرومباق نوع من القواقع، وأحد من المأكولات البحرية الشهيرة واللذيذة، ومعروف في مختلف أنحاء العالم، ويمثل مصدرا رئيسيا للبروتين عالي الجودة، والفيتامينات مثل «د» و«ب»، فضلا عن احتوائه على عنصر الزنك والنحاس والمغنسيوم والفسفور والكالسيوم والحديد، مؤكدا أنه علاج جيد للصدر ولبعض أمراض البطن.