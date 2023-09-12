أهالي البحر الأحمر في انتظار أمطار الخريف.. تحول الصحراء إلى جنة

ينتظر أهالي جنوب البحر الأحمر في منطقة حلايب وشلاتين سقوط الأمطار بالفرح والطبول و الزغاريد، ويطلقون عليها «أمطار الخير والبركة»، حيث تروي الصحاري الشاسعة وتحولها إلى مساحات خضراء، بالإضافة إلى أنها تروي ظمأ الإبل، ويتم تخزينها حتى موسم الأمطار المقبل.

أمطار على جنوب البحر الأحمر

وقال أبو الحسن عثمان، أحد سكان قبائل جنوب البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أإن أهالي الجنوب تنتظر سقوط الأمطار كل لحظة، مؤكدا أهمية مياه الأمطار في حياتهم خاصة سكان الصحاري حيث تحول الصحاري الجرداء الشاسعة إلى جنة ومراعي خضراء وتروي ظمأ الإبل كما تستخدم في المرعي ويتم تخزينها لاستخدامها حتى موعد الأمطار المقبلة.

استعدادت أجهزة البحر الأحمر للأمطار

و كشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، عن استعدادت أجهزة البحر الأحمر لمواجهة سقوط الأمطار بعدد من السدود و البحيرات الصناعية لتخزين مياه الأمطار خاصة في مدن الجنوب التي تعتمد على مياه الأمطار، لافتا إل تشكيل غرفة طواريء بمركز عمليات المحافظة على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس والأحوال الجوية.

تنبؤات بسقوط أمطار

وحذرت محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض من محافظات مصر.