عاصفة ترابية تضرب مدن البحر الأحمر.. وتحذير من اقتراب «دانيال» (صور)

ضربت عاصفة ترابية البحر الأحمر اليوم، وشهدت مدن المحافظة اضطرابات في الأحوال الجوية وسوء حالة الطقس وتكاثف الغيوم، مع رياح شديدة محملة بالأتربة واختفاء أشعة الشمس، وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر، المواطنين من العاصفة دانيال التي شهدتها عدد من محافظات مصر، ورفعت الأجهزة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية.

عاصفة ترابية وتحذير من دانيال َ

وحذرت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، المواطنين من التعرض العاصفة الترابية وعدم التعرض للأتربة، خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وعدم الخروج من المنازل إلا في الضرورة القصوى مع تعرض البلاد العاصفة دانيال ودواعيها.

تحذير السائقين على الطرق

وحذرت إدارة مرور البحر الأحمر، المسافرين على الطرق السريعة، بضرروة الالتزام بالساعات المقررة واتباع إرشادات المرور وتوخي الحيطة والحذر، وعدم السفر خلال العاصفة الترابية لعدم إيضاح الرؤية تحديدا على طرق البحر البحر الأحمر الصحراوية والمناطق الجبلية.

وَلم تتأثر الأنشطة البحرية والرحلات البحرية في البحر الأحمر، بالأحوال الجوية، وشهدت نشاطًا ملحوظًا، فيما لم تعلن هيئة مواني البحر الأحمر، غلق أي أنشطة بحرية في مدن المحافظة.