أصغر بنات أشرف عبدالباقي موهوبة بالفطرة: «حبيت العالم من بابا»

علاقة من نوع خاص تجمع بين الفنان أشرف عبدالباقي وبناته، قائمة على المحبة والصداقة التي فاقت العلاقة الأبوية، خاصة مع ابنته الصغرى «زينة» التي ورثت عنه حب الفن، وقررت دراسة الإخراج والعمل في هذا المجال.

وتحدث أشرف عبدالباقي، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ60 اليوم، عن علاقته ببناته في لقاءات تلفزيونية سابقة، وكيف شجعهن على ممارسة هواياتهن المختلفة، في أكثر من لقاء تلفزيوني، «زينة أصغر البنات عندي، لكن هي الوحيدة اللي ليها علاقة بالمجال والوسط الفني من طفولتها، ودخلت شوية في التصوير الفوتوغرافي ودرست أكتر من مرة في جامعات ليها علاقة بالسينما، وبدأت تعمل أكتر من فيلم قصير، كان دوري أشجعها زي ما شجعت إخوتها في مجالات أخرى غير الفن، في كل وقت لما كنا بنتفرج على فيلم كان والدتهم ليها دور كبير هي بتحب السينما جدا ولما نخرج من الفيلم تسأل كل حد عن أكتر الشخصيات اللي عجبتهم».

ابنة أشرف عبدالباقي: حبيت العالم من بابا

«برتاح ورا الكاميرا وبحب الكتابة وأجهز الشوتات والكادرات»، عبارة بدأت من خلالها «زينة» الابنة الصغرى للفنان أشرف عبدالباقي، الحديث عن ذاتها وعن علاقتها بوالدها، خلال لقاء جمع بينهما للمرة الأولى، في برنامج من تقديم الإعلامية بوسي شلبي، قائلةً: «أنا بحب الإخراج أكتر من التمثيل، من بدري وأنا بحب الفن وكنت بروح مع بابا المسرح والاستديوهات وبنتفرج على الأفلام، وهو له عادة كل جمعة لازم تتفرج على فيلم عربي قديم، وحبيت العالم من بابا».

زينة: بابا نمى مواهبنا الفنية والإبداعية

وتابعت ابنة الفنان أشرف عبدالباقي، الحديث عن حبها للفن بخلاف شقيقاتها: «بابا كان بينمي مواهبنا وكل واحدة فينا عندها دماغ مختلفة، في واحدة بتحب الطبخ ودرست المجال ونمت موهبتها فيه، وأختي الوسطانية في مجال الفنون الجميلة والديكورات، بابا فنان ومخرج متميز، نفسي أشتغل معاه أنا صعبة جدا في الشغل».