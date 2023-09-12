برنامج «الضفة الأخرى» يتصدر تريند «إكس» مصر والسعودية.. بعد عرض الحلقة الأولى

بعد إذاعة أولى حلقاته الأحد الماضي، تصدر برنامج «الضفة الأخرى» الذى تقدمه الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم تريند موقع «إكس» تويتر سابقًا، في مصر والسعودية.

ولاقت الحلقة الافتتاحية من البرنامج تفاعلًا كبيرًا من المشاهدين في البلدين، لما تضمنته من مضمون ذاخر بالمعلومات ومقابلات فضحت أكاذيب ومخططات جماعة الإخوان المسلمين.

وكتب المتفاعلون على موقع «إكس»، كتبت هبة موسى بعد عرض الحلقة: «يجب أن يدرك الجميع الخطر الحقيقى لجماعة الإخوان، وما تم عرضه في البرنامج يسلط الضوء على هذا الإخطبوط الذى يتسلل بيننا».

وأضافت صفاء سعد: «أكثر شيء عرفته هو تواجد الإخوان في العديد من البلدان منها تركيا والصومال وماليزيا وسيطرتهم على عقول العديد من الشباب».

وأكد علاء خالد، أن الإخوان أكثر تيار انتهازي ويستغلون سذاجة الشباب والحالة المادية الضعيفة.

عُرضت أولى حلقات برنامج «الضفة الأخرى»، الأحد الماضى، على قناة القاهرة الإخبارية، ويستمر تقديم حلقاته فى الحادية عشرة مساء الأحد من كل أسبوع على القناة نفسها، ويهدف البرنامج لكشف كواليس وأسرار تحركات وأنشطة ووسائل تمويل الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، التي سيتم رصد أماكن انتشارها في العالم، ومناطق نفوذها بقارات العالم المختلفة، وسوف يعمل البرنامج، لأول مرة، على تقديم خريطة متكاملة للتغلغل الأخطبوطي لهذه الجماعات في معظم البلدان.

كما يُلقي البرنامج الضوء بتحليلات متعمقة على أفكار هذه التنظيمات، لتفكيكها وكشف خطورتها ودمويتها.

وأكدت داليا عبدالرحيم أن برنامج «الضفة الأخرى» سيلقي الضوء على أنشطة جماعة الإخوان، والجماعات المتطرفة الأخرى، في جميع أنحاء العالم، ليكشف بالأرقام والأدلة الموثقة ما خفي من أهداف هذه الجماعات، وسعيها الدائم إلى ضرب استقرار المجتمعات على اختلاف جغرافيتها، وسيكون البرنامج حريصًا على تدعيم كل ما يذكر به بالوثائق والمستندات الدامغة.