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«القاهرة الإخبارية» ترصد معاناة متضرري زلزال المغرب: حالتنا يرثى لها

كتب:

هانى حسن
03:38 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
مواطنة مغربية

مواطنة مغربية

رصدت كاميرا «القاهرة الإخبارية»، جزءًا من معاناة بعض متضرري زلزال المغرب في إقليم الحوز وسط البلاد، وأعرب السكان عن حزنهم على الضحايا وأملهم في إنقاذ مَن هم تحت الأنقاض مقدمين الشكر للسلطات المغربية وفريق الدفاع المدني الذي تحرك بأقصى سرعة لاحتواء الموقف، مطالبين السلطات بالمزيد من الرعاية والاهتمام.

معاناة أهالي المغرب من الزلزال

وقال أحد السكان: «أحمد الله، قدّر الله ما شاء فعل، هذه تجربة عشناها ونزلت بنا الصاعقة، تضررنا كثيرا والبيوت سقطت وهناك مواطنون كثر لم يخرجوا من تحت الأنقاض».

وقالت مواطنة مغربية: «نطالب السلطات وجلالة الملك وجميع السلطات المدنية المهتمة بحماية المواطن بأن يتدخلوا، فقد تضررنا كثيرا ونحتاج إلى مساعدة».

وأوضح مواطن مغربي، أنّ الأهالي في حالة صعبة يرثى لها لا يتقبلها أحد، والناس يقيمون في العراء دون بيوت بعد أن تهدمت بيوتهم جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد.

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