«القاهرة الإخبارية»: سباق مع الزمن من سلطات المغرب بحثا عن ناجين تحت الأنقاض

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول آخر وأبرز تطورات ‏زلزال المغرب، وذلك تحت عنوان «زلزال المغرب.. سباق مع الزمن تخوضه ‏السلطات المغربية بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض». ‏

الزلزال الأكثر دموية ‏ودمارا منذ أكثر من نصف قرن

وجاء التقرير مصحوبا بتعليق صوتي، يفيد: «ساعات ثقيلة وعصيبة تمر على ‏المغرب الذي لا يزال يحاول الاستفاقة من الصدمة التي خلفها الزلزال الأكثر دموية ‏ودمارا منذ أكثر من نصف قرن، سباق مع الزمن تخوضه السلطات المغربية ‏للبحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المهدمة بالمدن التي ضربها الزلزال وسط ‏توقع بارتفاع أعداد الضحايا بعد تخطيهم حاجز الألفين قتيل».‏

وأضاف: «ولليوم الثاني، افترشت عشرات العائلات الشوارع والطرقات في ‏مراكش خوفا من تهدم منازلهم المتصدعة التي ملئت جدرانها شقوقا بفعل الزلزال، ‏حالة من الذعر وعدم اليقين تسيطر على الكثيرين في مراكش التي تبعد نحو 70 ‏كيلومترا شمال شرق مركز الزلزال مما دفعهم إلى عدم الشعور بالامان إزاء العودة ‏لمنازلهم».‏

وتابع: «هول الزلزال في المغرب خلف صدمة ورعب إلى مدن عدة لكن الصدمة ‏كانت أكبر في نفوس سكان المناطق المنكوبة القريبة من بؤرته لا سيما في إقليم ‏الحوز الذي يضم العديد من القرى المتناثرة في قلب جبال الأطلس».‏

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