«القاهرة الإخبارية»: سباق مع الزمن من سلطات المغرب بحثا عن ناجين تحت الأنقاض
كتب:
يارا أشرف
04:37 ص | الإثنين 11 سبتمبر 2023
آثار زلزال المغرب-صورة أرشيفية
استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول آخر وأبرز تطورات زلزال المغرب، وذلك تحت عنوان «زلزال المغرب.. سباق مع الزمن تخوضه السلطات المغربية بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض».
الزلزال الأكثر دموية ودمارا منذ أكثر من نصف قرن
وجاء التقرير مصحوبا بتعليق صوتي، يفيد: «ساعات ثقيلة وعصيبة تمر على المغرب الذي لا يزال يحاول الاستفاقة من الصدمة التي خلفها الزلزال الأكثر دموية ودمارا منذ أكثر من نصف قرن، سباق مع الزمن تخوضه السلطات المغربية للبحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المهدمة بالمدن التي ضربها الزلزال وسط توقع بارتفاع أعداد الضحايا بعد تخطيهم حاجز الألفين قتيل».
وأضاف: «ولليوم الثاني، افترشت عشرات العائلات الشوارع والطرقات في مراكش خوفا من تهدم منازلهم المتصدعة التي ملئت جدرانها شقوقا بفعل الزلزال، حالة من الذعر وعدم اليقين تسيطر على الكثيرين في مراكش التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمال شرق مركز الزلزال مما دفعهم إلى عدم الشعور بالامان إزاء العودة لمنازلهم».
وتابع: «هول الزلزال في المغرب خلف صدمة ورعب إلى مدن عدة لكن الصدمة كانت أكبر في نفوس سكان المناطق المنكوبة القريبة من بؤرته لا سيما في إقليم الحوز الذي يضم العديد من القرى المتناثرة في قلب جبال الأطلس».
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