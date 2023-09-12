الرئيس الأمريكي: ننسق لإرسال مساعدات طارئة إلى ليبيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل مساعدات طارئة لمنظمات الإغاثة في ليبيا وسط تنسيق مع السلطات الليبية لتقديم دعم إضافي بحسب فضائية «العربية» الإخبارية.

تقديم الغذاء لنحو 5000 أسرة متضررة

وأصدر برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، يوضح فيه استعداده لتقديم الغذاء لنحو 5000 أسرة متضررة من العاصفة دانيال بليبيا.

حداد 3 أيام في ليبيا

وضربت العاصفة دانيال، ليبيا، أمس، مخلفة آلاف القتلى والجرحى وسط إعلان حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام وإعلان مدينتي الرقة ودرنة منكوبتين.