رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس الأمريكي: ننسق لإرسال مساعدات طارئة إلى ليبيا

كتب:

عمرو حسني
08:33 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الرئيس الأمريكي بايدن

الرئيس الأمريكي بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل مساعدات طارئة لمنظمات الإغاثة في ليبيا وسط تنسيق مع السلطات الليبية لتقديم دعم إضافي بحسب فضائية «العربية» الإخبارية.

تقديم الغذاء لنحو 5000 أسرة متضررة

وأصدر برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، يوضح فيه استعداده لتقديم الغذاء لنحو 5000 أسرة متضررة من العاصفة دانيال بليبيا.

حداد 3 أيام في ليبيا 

وضربت العاصفة دانيال، ليبيا، أمس، مخلفة آلاف القتلى والجرحى وسط إعلان حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام وإعلان مدينتي الرقة ودرنة منكوبتين.

اقرأ المزيد:

وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين في ليبيا عقب العاصفة دانيال

أعضاء مجلس الأمن يقفون دقيقة حدادا على أرواح ضحايا ليبيا والمغرب

بابا الفاتيكان يعزي ليبيا في ضحايا العاصفة دانيال

خالد الجندي ينعى شهداء ليبيا والمغرب: بلادنا تشعر بألم جيرانها
بقلم عمرو حسني